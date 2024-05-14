الزمالك يتسبب في تأجيل مباراة بالدوري المغربي

استقر الاتحاد المغربى لكرة القدم، على تأجيل مباراة نهضة بركان مع نظيره الرجاء المغربى، بسبب خوضه إياب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك، فى استاد القاهرة الدولي، حسبما ذكرت الصحف المغربية.

وذكرت بعض الصحف المغربية، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، يتجه لتأجيل مباراة الرجاء الرياضي ونهضة بركان في الدوري المغربي، وذلك إلى يوم الخميس 23 مايو، والتي من المقرر أن يحتضنها الملعب البلدي في برشيد.

ومن المقرر أن يستضيف نادى الزمالك نظيره نهضة بركان، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل، على ملعب إستاد القاهرة الدولى.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب "الملعب البلدي بركان"، بفوز فريق نهضة بركان بهدفين لهدف، أحرزهما إيوسوفو دايو من ضربة جزاء، وعادل تاحيف، بينما جاء هدف الزمالك عن طريق اللاعب سيف الدين الجزيري فى الدقيقة الـ46 من عمر اللقاء.

ويستعد مطار القاهرة الدولى، لاستقبال بعثة فريق نهضة بركان المغربى، يوم الخميس المقبل، وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك فى إياب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الزمالك لنهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتصر على فريق دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون رد، فى مجموعي لقائى الذهاب والإياب، ضمن منافسات نصف النهائي، بعد إن انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف.

أما فريق نهضة بركان فصعد دون أن يلعب دقيقة واحدة في الدور نصف النهائي، بعدما انسحب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من أمامه.