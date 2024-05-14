رئيس مجلس الدولة يزور وحدة التحول الرقمي بالمبنى الجديد

زار المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، وحدة التحول الرقمي، المصنعة حديثًا، داخل فرع مجلس الدولة الجديد، بالقاهرة الجديدة، بعد أن تم الافتتاح منذ دقائق، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مجلس الدولة ورجال القضاء.

وتفقد المستشار عادل عزب المبني بالكامل، وتجول داخل القاعات التي تعقد بها الجلسات القضائية ، للاطلاع علي التنظيم الجديد، ويرافقه عدد من القضاة .

وتم تصميم المبنى عدي وجه العموم والقاعات على وجه الخصوص، بأحدث الأنظمة التي تكفل وسائل الراحة المتقاضين الزائرين لهذه للمجمع .

ويقع المبنى الجديد لمجلس الدولة بالقاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، بجوار مدينة الرحاب.

وانتقلت جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة.

بدأ عمل جميع هذه الدوائر في المقر الجديد لمجلس الدولة بداية من صباح يوم 1 أبريل الماضي.



