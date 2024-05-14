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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مستشفى السادات العام ويحيل 43 من المتغيبين للتحقيق

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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استكمالا لجولته الميدانية الموسعة بمركز السادات، تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى السادات العام وذلك في إطار المتابعات المستمرة للمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية بنطاق المحافظة لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد مستهدفات الجمهورية الجديدة، رافقه خلالها صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات الدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور محمد سلامة مدير عام المستشفيات بالمديرية، الدكتور عبدربه نعيم مدير مستشفى السادات العام.
وتفقد المحافظ أقسام العلاج الطبيعي وغرفة تأهيل الأطفال، وأشار مدير المستشفى إلى أنه تم توريد وحدة متطورة " Suspension unit for pediatric"، للمساعدة في تنظيم الوضع الحركي للمريض وذلك من قبل وزارة الصحة ، كما تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي والأقسام الداخلية بالمستشفى وأجرى حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المستشفى وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم وحتى تماثلهم للشفاء .

وأكد المحافظ أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.
وخلال تفقده ، أحال المحافظ 43 من المتغيبين بالمستشفى إلى التحقيق لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي، وقام بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية علي عمال النظافة بالمستشفى دعماً لهم، هذا وأستمع محافظ المنوفية لطلب أحد المرضى عن حالته الصحية، وعلى الفور وجه المحافظ بالتنسيق مع المستشفى الجامعي لنقل الحالة وإجراء عملية جراحية عاجلة واتخاذ اللازم مراعاة لظروفه وحفاظاً على صحته.  
هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبي بكافة عناصره لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقا لرؤية مصر 2030.

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