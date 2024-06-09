مركز إبداع الاسكندرية يعرض الفيلم الأمريكي "طائرات مهمة الإنقاذ"

أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، مساء السبت، حفلا لنادي سينما الأطفال، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تضمن الحفل عرضا لفيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد الأمريكي "طائرات مهمة الإنقاذ"planes

‏Fire & Rescue# ، إنتاج والت ديزني عام 2014.

تدور أحداث الفيلم حول السائق " داستى كروفبير " الذي يكتشف أنه من المحتمل عدم عودته للسباق مرة أخرى بعد تدمير محركه، فيقرر أن يصبح من مقاومي الحرائق في كل مكان.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.