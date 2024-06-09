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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد مدينة الخليل واعتقلت ثلاثة أشقاء. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأوضحت مصادر محلية أن قوات من جيش الاحتلال اعتقلت الأشقاء عبد الله ولؤي ويزن عماد نيروخ، في الوقت الذي يقبع والدهم في سجون الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة شبان من بلدة عرابة جنوب غرب جنين فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية أن عددًا من المركبات العسكرية اقتحمت البلدة واعتقلت الشقيقين نور الدين ومحمد محمود عبد الرحيم، ومؤمن سعيد لحلوح، وأنس فريد جبر بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال أطلق النار على مركبة أثناء اقتحامه البلدة دون ورود أنباء عن إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وانتهاكاتها واقتحاماتها واعتقالاتها المتكررة في المدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

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