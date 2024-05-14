عقبات تواجه خطط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن السلطات الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، تحاول تنسيق اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

في الأشهر الأخيرة، بذلت فرنسا محاولات مستمرة للتوسط في اتفاق بين حزب الله وإسرائيل لوقف التصعيد وتراجع عناصر حزب الله من الحدود.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن هناك عقبات كثيرة لذلك لم تسفر هذه المحاولات عن أي نتائج.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمة له، إن الولايات المتحدة تعلم أن هذه المحاولات غير مجدية وأنه لا يمكن استعادة الهدوء بين لبنان وإسرائيل دون انتهاء الحرب في قطاع غزة.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية تستند الاتفاقية إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي كان يهدف إلى وقف حرب لبنان عام 2006 وتراجع حزب الله عن الحدود.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن مصادر إن الكرة في يد أموس هوكشتاين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط.

ووفقا للمصادر يعمل هوكشتاين على تنفيذ استراتيجية "تقليل النزاعات" على طول الحدود، بما يتوافق مع تقليص العمليات في قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن واشنطن غير مهتمة بزيادة تعاونها مع فرنسا فيما يتعلق بالخلاف بين لبنان وإسرائيل، وأنها تقيس توقعاتها بشأن ما يمكن تحقيقه.

وبحسب التقرير، تأمل واشنطن أن توافق الحكومة اللبنانية على مقترحات لزيادة انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية للبنان، وتعتقد أن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن دور الجيش قد يزيد من مستوى الدعم المادي واللوجستي من الولايات المتحدة .