إصابة 23 سودانيًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

أصيب 23 شخصًا سودانيًا، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحافظة أسوان، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ووقع الحادث عند مطلع منطقة الصداقة الجديدة من الناحية الجنوبية، حيث تلقت غرفة النجدة التابعة لمديرية أمن أسوان بلاغًا من الأهالي بانقلاب سيارة ربع نقل بدون لوحات.
وبحسب المعلومات الأولية، كانت السيارة تقل عددًا كبيرًا من الأشخاص من الرجال والنساء من الجنسية السودانية.
ووجه وكيل وزارة الصحة بأسوان، الدكتور محمد سعيد، بانتقال 15 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.