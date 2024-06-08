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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 23 سودانيًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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‎أصيب 23 شخصًا سودانيًا، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحافظة أسوان، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

‎ووقع الحادث عند مطلع منطقة الصداقة الجديدة من الناحية الجنوبية، حيث تلقت غرفة النجدة التابعة لمديرية أمن أسوان بلاغًا من الأهالي بانقلاب سيارة ربع نقل بدون لوحات.

‎وبحسب المعلومات الأولية، كانت السيارة تقل عددًا كبيرًا من الأشخاص من الرجال والنساء من الجنسية السودانية.

‎ووجه وكيل وزارة الصحة بأسوان، الدكتور محمد سعيد، بانتقال 15 سيارة إسعاف  لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

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