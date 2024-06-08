"التعاون" ترفع أسعار منتجاتها من الزيوت بنسبة ٥ إلى ١٢%

بدأت شركة التعاون للبترول، في تطبيق زيادة أسعار منتجاتها من زيوت محركات البنزين والديزل والتروس والهيدروليك اعتبارا من اليوم السبت، بنسبة تبدأ من 5% لبعض الأصناف، وتصل إلى 12%.





وأخطرت الشركة كافة موزيعها على مستوى جميع محافظات الجمهورية بالأسعار الجديدة، المقرر تطبيقها اعتبارا من اليوم، عقب آخر زيادة أقرتها الشركة في مارس الماضي.

ويترقب الشارع المصري قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وخاصة بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء بشأن رفع الدعم تدريجيا عن المنتجات البترولية، وتحريك أسعار شرائح الكهرباء للجمهور، خاصة بعد زيادة الاستهلاك الكبيرة بسبب الارتفاع في درجات الحرارة.

واتخذت وزارة البترول عدة إجراءات من شأنها توفيرالوقود لمحطات الكهرباء وسد احتياجات المستهلكين المحليين ومصانع الأسمدة كثيفة الاستهلاك للطاقة .