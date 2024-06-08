ads
السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"التعاون" ترفع أسعار منتجاتها من الزيوت بنسبة ٥ إلى ١٢%

وزير البترول المهندس
وزير البترول المهندس طارق الملا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت شركة التعاون للبترول، في تطبيق زيادة أسعار منتجاتها من زيوت محركات البنزين والديزل والتروس والهيدروليك اعتبارا من اليوم السبت، بنسبة تبدأ من 5% لبعض الأصناف، وتصل إلى 12%.

 

وأخطرت الشركة كافة موزيعها على مستوى جميع محافظات الجمهورية بالأسعار الجديدة، المقرر تطبيقها اعتبارا من اليوم، عقب آخر زيادة أقرتها الشركة في مارس الماضي.

ويترقب الشارع المصري قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وخاصة بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء بشأن رفع الدعم تدريجيا عن المنتجات البترولية، وتحريك أسعار شرائح الكهرباء للجمهور، خاصة بعد زيادة الاستهلاك الكبيرة بسبب الارتفاع في درجات الحرارة.

واتخذت وزارة البترول عدة إجراءات من شأنها توفيرالوقود لمحطات الكهرباء وسد احتياجات المستهلكين المحليين ومصانع الأسمدة كثيفة الاستهلاك للطاقة .

ارتفاع في درجات الحراره أسعار شرائح الكهرباء الارتفاع في درجات الحرارة المنتجات البترولية