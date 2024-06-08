تُواصل "البوابة نيوز" نشر نص أقوال واعترافات "كريم.م.س" صاحب الـ 37 عامًا، والمُلقب بـ سفاح التجمع، والمتهم في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث.

سفاح التجمع أمام جهات التحقيق: رأيت رسول الله في المنام

وروى سفاح التجمع أمام جهات التحقيق حكاية رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قائلا: "في يوم حلمت حلم كان كويس، وكان متهيألي إني شفت الرسول - عليه الصلاة والسلام- في المنام، وحكيت لماما، وقالتلي: إنه الرسول عليه الصلاة والسلام".

وأضاف سفاح التجمع: "ماما قالتلي دي رسالة ليك عشان تبطل أي حاجة أنت بتعملها، وأنا مصدقتهاش وكملت في اللي كنت بعمله وكنت مكمل دراسة بالغش ومكنتش بحضر في المدرسة غير أيام الامتحان وكنت بنجح".

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.