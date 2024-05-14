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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إنجازات متألقة في عالم الجمباز.. فريدة محمد طارق تحصد ذهبية بطولة الجمهورية

اللاعبة فريدة محمد
اللاعبة فريدة محمد
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حققت اللاعبة فريدة محمد طارق، إنجازاً مميزاً في عالم الجمباز، حيث فازت بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني لفئة تحت سن 6 سنوات، خلال الموسم الرياضي 2024-2025. تأتي هذه النتيجة بعد مشاركتها في بطولة كأس مصر في سبتمبر الماضي، حيث أثبتت جدارتها وفازت بالميدالية الذهبية أيضًا.

تميز فوز فريدة لم يكن بمفرده، بل كان نتاج جهود جماعية من قبل الجهاز الفني، حيث يقودهم الدكتور محمد شوقي، وكابتن أيمن أحمد، بالإضافة إلى مدربة الباليهات كابتن نور أحمد. 

تميزت البطولة بحضور كبير من أسر اللاعبين الذين شجعوا الفريق بحماس من المدرجات، وسط أجواء فرح وسعادة واحتفالية بالإنجازات المحققة. 

ولم يقتصر الشكر والتقدير على اللاعبة فقط، بل توجه أيضًا للمدربين وأعضاء الجهاز الفني على جهودهم الكبيرة في إعداد وتأهيل اللاعبين بشكل متميز، وتجهيزهم للبطولة بأفضل طريقة ممكنة.

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