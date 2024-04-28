بعد أزمة صلاح وكلوب.. حسام حسن يحسم مصير صلاح للمعسكر المقبل

فضل حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عدم التدخل في ازمة محمد صلاح قائد المنتخب الاخيرة مع مدربه.

واستقر العميد علي ضم محمد صلاح الي المعسكر المقبل بشكل تنسيقي رسمي خاصة وانه احد اهم عناصر الفراعنة في المباريات الرسمية.

ولم يتدخل حسام حسن في ازمة صلاح التي اشتعلت امس مع مدربه يورجن كلوب في ليفربول، وذلك لتجنب اي ازمات يمكن اشتعالها تضر مصلحة منتخب مصر.

وكانت مباراة ليفربول ووست هام، ضمن الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب «لندن» معقل الهامرز، شهدت «مشادة» بين نجم الريدز محمد صلاح ومديره الفني الألماني يورجن كلوب.