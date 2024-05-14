غرفة المطاعم السياحية تعلن جدول أعمال جمعيتها العمومية

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة المزمع عقده في 22 مايو الجاري، والذي سيشهد إجراء انتخابات على مقاعد مجلس الإدارة، وذلك بحضور عادل المصري رئيس لجنة تسيير الأعمال، وأحمد الناظر المدير التنفيذي للغرفة.

ويبدأ الاجتماع في التاسعة صباحا، ويكون صحيحا بحضور 50% +1 من الأعضاء المسجلين في الغرفة، وإذا لم يكتمل النصاب في غضون ساعة، يعاد الانعقاد بحضور 10% من الأعضاء على الأقل، ثم يبدأ طرح الميزانية العمومية والحساب الختامي للفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023، على الأعضاء لإبداء الرأي، ثم الموازنة التقديرية لعام 2024.

ويتضمن جدول الأعمال اعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراقب الحسابات، ثم يتلو رئيس الجمعية قائمة المرشحين الفائزين بالتزكية عن المنشآت الخمس نجوم، ثم المرشحين الفائزين بالتزكية مندوبين للغرفة في الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية.

عقب ذلك، تبدأ انتخابات مجلس إدارة الغرفة في الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا، ليختار الأعضاء عضوين مجلس إدارة عن فئة الأربع نجوم، و3 أعضاء عن فئة النجمة والنجمتين والثلاث نجوم، وعضو واحد بمجلس الإدارة يمثل الحلواني والكافتيريات والوجبات السريعة ومطاعم العربات.