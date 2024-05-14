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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

إكسترا نيوز: استمرار نزوح الفلسطينيين من رفح جنوب غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن استمرار نزوح الفلسطينيين من رفح جنوب غزة.

وأوضح التقرير، أنه بالتزامن من استمرار تهديد قوات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية يواصل مواطني القطاع النزوح نحو المجهول، مع تحذيرات الأمم المتحدة من حدوثة كارثة انسانية غير مسبوقة في المدينة المكتظة بالنازحين.

وأضاف أن التحذيرات الدولية والأممية توالت على مدار الأيام الماضية لدق نقوس الخطر وتحذير قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على تلك الخطوة التي تمثل كارثة إنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين النازحين بالمنطقة، فضلًا عن أنه قد تدفع المنطقة من موجة عارمة من عدم الاستقرار.

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