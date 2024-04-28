سموحة يفوز على المقاولون بهدف حسام حسن في الدورى

حقق فريق سموحة فوزًا غاليًا على حساب المقاولون العرب بهدف لحسام حسن في الدقيقة 42 من عمر اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.

وشهدت المباراة في لحظاتها الأخيرة إهدار لاعب المقاولون العرب جوزيف اوشايا ضربة جزاء ونجح محمد سالم مهاجم المقاولون في عمل المتابعة واحرز هدف للذئاب في شباك الفريق السكندري ولكن جاء قرار حكم اللقاء بالغاء الهدف بحجة دخول سالم لمنطقة جزاء سموحة قبل تسديدة اوشايا للكرة.

بهذه النتيجة تجمد رصيد المقاولون عند 12 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع التاسع عشر وحقق المقاولون انتصارين فقط وتعادل ست مرات وخسر 11 مباريات وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 31 هدفا.

بينما سموحة رفع رصيده الى 28 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع الحادي عشر وحقق سموحة سبع انتصارات وتعادل مثلهما وخسر خمس مباريات وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا.

لعب المقاولون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد وأحمد الشيمي ولؤى وأئل وفاروقا نور الدين

خط الوسط محمد مجلي ومحمد عنتر وعمار حمدي وجوزيف اوشايا

خط الهجوم محمد سالم وزياد فرج