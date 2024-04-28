ضبط 135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع محتكرة لرفع أسعارها

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط حوالى 135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بقصد حجبها عن التداول بالأسوا.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص وغير معلن عنه" كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع، وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور، وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على حوالى 135 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها..