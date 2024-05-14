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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

فصائل فلسطينية: دمرنا ناقلة جند إسرائيلية وأوقعنا طاقمها شرق رفح

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
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أعلنت فصائل فلسطينية، أنه تم تدمير ناقلة جند إسرائيلية وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح في حي السلام شرق رفح الفلسطينية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء. 
وفي سياق متصل، أكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، اتساع دائرة الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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