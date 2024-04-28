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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تريزيجيه يقود طرابزون لدك حصون غازي عنتاب في الدوري التركي

طرابزون سبور وغازي
طرابزون سبور وغازي عنتاب
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عاد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه للمشاركة مع فريقه طرابزون سبور، وساهم في تحقيق فوز كبير على غازي عنتاب بنتيجة 4-2، في مباراة مثيرة أقيمت ضمن الجولة 34 من الدوري التركي الممتاز.

غاب تريزيجيه عن آخر مباراتين لطرابزون بسبب الإصابة، ولكنه عاد بقوة في هذه المباراة، وقدم أداء مميزا، حيث صنع الهدف الرابع لفريقه.

قدم غازي عنتاب أداء قويا في المباراة، ونجح في التقدم بهدفين مبكرين عبر ديان سوريسكو ودينيس دراجوس، لكن عاد طرابزون للسيطرة على مجريات المباراة في الشوط الثاني، ونجح في قلب تأخره 2-0 إلى فوز عريض 4-2.

تألق النيجيري باول أونواتشو بتسجيله هاتريك في الدقائق 50 و66 و68، بينما أضاف إينيس بردهي الهدف الثالث في الدقيقة 65.

حقق طرابزون هذا الفوز المهم ليعزز موقعه في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بينما ظل غازي عنتاب في المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.

تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي غازي عنتاب