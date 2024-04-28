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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خبيرة اقتصاد: توقعات بمزيد من التدفقات الاستثمارية بمصر خلال العام الحالي

حنان وجدي، الخبيرة
حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية
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قالت حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية، إن هناك توقعات بمزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية في مصر خلال العام الحالي، وهذا يدل على مدى الاستقرار الذي تنعم به الدولة المصرية.

وأضافت "وجدي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المصرية تسعي بكل الطرق في النجاح لجذب الاستثمارات برغم التوترات في المنطقة.

ونوهت، أن مصر نجحت في تحقيق قفزة فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد زادت من 10% إلى 20%، وهذا يعتبر أمر جيد في ظل التغيرات الاقتصادية في المنطقة.

وأشارت، أن القطاع العقاري من القطاعات الواعدة في مصر، وبلغ حجم الاستثمار فيه أكثر من 35%، مضيفة أن استقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار ساهم في جذب الكثير من الاستثمارات.

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