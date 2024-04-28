بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بنقابة المهندسين بالإسكندرية

كرمت اليوم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الاستاذ الدكتور محمد هشام سعودي رئيس الأمهات المثاليات من خلال اللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس الاستشاري كريم عزت في حفل تم إقامته بمقر النقابة بالشاطبي.

رحب الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة بجميع الحضور وقال أن مجلس النقابة يتشرف دائماً بوجودكم في رحابها سواء بالنقابة واوالنادي ووجودكم شرف لنا ويجعلنا سعداء ونقدم لكم اشياء بالقدر البسيط من ضمنها تكريم الأمهات المثاليات الفضليات الذين هم أساس المجتمع، واشاد بمجهود اللجنة الاجتماعية والثقافية، وقال أن الأمهات هن سبب وجودنا وننحني امامهم جميعا تعظيماً وتشريفأ لفضلهن ووصلنا لما نحن عليه الآن وان تكريم الأمهات المثاليات هو تكريم للوطن والمجتمع، كما قدم الشكر لأمين النقابة لدعمه الدائم لفعاليات النقابة.

وقال الدكتور مصطفي الحضري أمين النقابة أنه لا يوجد كلمات توفي حق الأم وان الله كرمهن جميعاً وجعل الجنة تحت اقدامهن وأضاف أن الأم تبذل مجهود عظيم في تربية أبنائها لتخرج منهم نبتة صالحة علي قدر من المسئولية وقدم الشكر لوالدته من خلال نقابة المهندسين علي جعلها ام قادرة قوية قدمت جهود عظيمة في نشأته هو واخواته.

وأضاف المهندس الاستشاري كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية ان وجودكم الامهات المثاليات بالنقابة حدث يستدعي الفرح وان تكريمهم شرف كبير للنقابة وان هذه الفعالية من اهم الفعاليات التي تقيمها اللجنة وأضاف أن الأم هي عامود والأسرة والمجتمع.

وفي النهاية؛ تم تكريم الأمهات المثالية داخل نقابة المهندسين بالإسكندرية بحضور الدكتور مصطفي الحضري أمين النقابة ، المهندس محمد قبيصي أمين النقابة المساعد، المهندس وليد ماضي أمين الصندوق، واعضاء مجلس النقابة المهندس مينا ميلاد والمهندس محمد سعيد.