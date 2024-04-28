المؤبد لتشكيل عصابي أدار منزلا للاتجار في المخدرات بالسيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن بأحكام المؤبد والمشدد على تشكيل عصابي، لاتهامهم بتصنيع والاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى مايو من العام ٢٠٢١، بورود تحريات ومعلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بإدارة وكر لترويج وبيع المواد المخدرة ويقوم بإدارة الوكر ٤ أشخاص وهم كل من: (أحمد. س)، ٤٠ سنة، عاطل، و(أحمد. ش)، ٣٠ سنة، و(أيمن. ج)، ٣٣ سنة، و(مصطفي. ر)، ٢٦ سنة، وجميعهم يحملون معلومات جنائية لقضايا اتجار وتعاطى مواد مخدرة.

وعلى الفور شكلت الأجهزة الأمنية فرق بحث لجمع التحريات اللازمة والمعلومات السرية، التى أفادت بإدارة أحد المنازل كوكر للاتجار فى المواد المخدرة.

وتم استصدار أمر من النيابة العامة بمداهمة المنزل، وأثناء ذلك أطلق أفراد العصابة أعيرة نارية باتجاه قوات الشرطة للفرار من الكمين.

وأثناء قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية تمكن أحدهم من الهروب، وتمكنت قوات الأمن من القبض على باقى المتهمين وتم ضبط الأسلحة المستخدمة، وكمية من المواد المخدرة عبارة عن (كمية من مخدر البانجو - كمية من مخدر جوهر الحشيش - كمية من زهرة الخشاش - الاف الاقراص المخدرة المحظور تداولها)، ومبلغ من المال وعدة هواتف محمولة لاستخدامها فى التواصل مع عملائهم، وأسلحة نارية محلية الصنع وعدد من الطلقات.

وأحيلت الواقعة إلى النيابة التى وجهت للمتهمين تهم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، وحيازة الذخائر، كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة مقاومة مقاومة السلطات وتهمة تعاطى والاتجار فى المخدرات.

واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابى متخصص فى المواد المخدرة بتزعمه المتهم الأول، وأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم وهى عبارة عن ٨٠ كيس شفاف اللون بداخله نبات البانجو المخدر، بقصد الإتجار، و٢٠٠٠ قرص من عقار الترامادول المخدر، وكيلو من مخدر الحشيش، و٢٥٠ جراما من مخدر الآيس.

كما اعترفوا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم ويبلغ ٣٠ ألف جنيه هو حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة، والهواتف المحمولة المضبوطة بغرض التواصل مع عملائهم، كما اعترفوا بحيازتهم للأسلحة الناري.

وأحالت النيابة المتهمون إلى محكمة الجنايات التى أصدرت أحكامها بالمؤبد على المتهم الأول والمشدد من ١٠ الى ١٥ سنة على كل من المتهمين الثانى والثالث والرابع .