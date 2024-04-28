بعد نجاح اجتماع الغرفة التجارية..غدا آخر أيام مقاطعة شراء الأسماك في بورسعيد

أعلن منسقو مبادرة مقاطعة شراء الأسماك في بورسعيد، اليوم الأحد، أن غدا هو أخر أيام مقاطعة شراء السمك ليعود العمل بالأسواق رسميا يوم الثلاثاء المقبل بأسعار جديدة مخفضة.

يأتي ذلك بعد نجاح الاجتماع الذي دعت إليه الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، بحضور نواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ، ووكيل وزارة التموين، ومدير مكتب حماية المستهلك، ورئيس وأعضاء شعبة الأسماك من أصحاب مراكب الصيد وأصحاب المزارع السمكية والصيادين وتجار الجملة والتجزئة، وممثلين عن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك، وذلك لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار السمك.

ونجح الاجتماع في تقريب وجهات النظر، وإعلان أعضاء شعبة الأسماك وأصحاب مراكب الصيد وأصحاب المزارع أنه عقب انتهاء نوة الأربعاء المقبل ستتوافر الأسماك مع دخول فصل الصيف وافتتاح إنتاج بحيرة البردويل، وستشهد الأسواق وفرة في المعروض من الأسماك، مما سينتج عنه انخفاض أسعارها - كما وعد أصحاب مراكب الصيد والمزارع السمكية - بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15 إلى 30%.

يشار إلى أن مبادرة مقاطعة شراء السمك انطلقت الأحد الماضي من بورسعيد اعتراضا على ارتفاع أسعار الأسماك، واستجاب لها أبناء قرابة 14 محافظة، وانضم إليها عدد من التجار وأصحاب المحلات الذين أغلقوا محالهم، وذلك لحين خفض أسعار السمك.