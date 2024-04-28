قطار مانشستر سيتي يدهس نوتنجهام ويقترب من صدارة الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي مطاردة أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تحقيق فوز ثمين على نوتنجهام فورست بنتيجة 2-0، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب "سيتي جراوند"، في إطار منافسات الجولة الـ35 من المسابقة.

سيطر مانشستر سيتي على مجريات المباراة منذ دقائقها الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 32، عبر هدف رائع من المدافع جوسكو جفارديول.

تعرض مانشستر سيتي للضغط في الشوط الثاني، ولكنه نجح في حسم النتيجة في الدقيقة 71، عبر هدف من النجم النرويجي إيرلينج هالاند.

حقق مانشستر سيتي انتصارا مستحقا في هذه المباراة، ليعزز موقعه في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر، مع مباراة أقل للفريق السماوي.