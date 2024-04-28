ضبط 51 سيارة مجهزة طبيًا مهربة جمركيًا

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى فى مجال ضبط حالات التهريب الجمركى لسيارات ( ذوى الإحتياجات الخاصة ) عن ضبط 51 سيارة مجهزة طبياً مهربة جمركياً، فيما جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم لما لها من مردود سلبى على الإقتصاد القومى للبلاد .