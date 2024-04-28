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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط 51 سيارة مجهزة طبيًا مهربة جمركيًا

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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 أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى فى مجال ضبط حالات التهريب الجمركى لسيارات ( ذوى الإحتياجات الخاصة ) عن ضبط 51 سيارة مجهزة طبياً  مهربة جمركياً، فيما جرى إتخاذ الإجراءات القانونية. 
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم لما لها من مردود سلبى على الإقتصاد القومى للبلاد .

الداخلية التهريب الجمركى لسيارات الاحتياجات الخاصة