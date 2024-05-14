الرئيس الأمريكي: لن نسمح للصين بإغراق أسواقنا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته لن تسمح للصين بإغراق أسواق الولايات المتحدة، متهمًا بكين بممارس التجسس الاقتصادي، وإغراق الأسواق بأسعار "غير منصفة".

وأضاف بايدن - في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء - أن التعريفات الأمريكية الجديدة على بضائع صينية "استراتيجية وموجهة"، مضيفًا أنه يريد منافسة منصفة مع الصين ولا يريد نزاعًا.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تتقدم، وأن كل الأرقام أفضل مما كانت عليه منذ عقود، لافتًا إلى أن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة سيصنعها عمال النقابات الأمريكية.

واتهم بايدن الصين باستخدام أساليب "غير نزيهة" للمنافسة، بما في ذلك التجسس السيبراني، مضيفًا: "عندما تستخدمون مثل هذه التكتيكات، هذه ليست منافسة بل احتيال".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على واردات صينية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، مستهدفة قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والفولاذ والمعادن.