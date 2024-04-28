بالفيديو.. محمد أبو هاشم: هذا أقوى سلاح لتغيير القدر المكتوب

قال الدكتور محمد أبو هاشم، أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن قدر الإنسان ورزقه وعمله والشقاء والسعادة، محتوم منذ نفخ الروح فيه وهو فى رحم أمه، لافتا إلى أن هذا الأمر يصيب الكثيرون بإحباط ما دام كتب القدر لماذا نعمل ونجتهد.



وأوضح أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية" الناس"، اليوم الأحد: "الله سبحانه وتعالى ربط كل شيئ بسببه، فربط الرزق بالسعى، وربط العمر والأجل بالمحافظة على الروح وعدم إهلاكها، فربنا كتب هذه الأشياء ويغيرها الدعاء، وهذا سلاح من الأسلحة التى منحها الله للأمة الإسلامية، فرزقى وعمرى مكتوب فبالدعاء الرزق يكثر ويبارك فيه".



وتابع: "يمكن الإنسان يأتيه مال كثير لكن يأتيه مرض لا يكفى علاج هذا المرض، فالرزق ليس مال، فالزوجة والأولاد والمنصب والعمل، كل هذه أنواع الرزق، فالصحة والسعادة وراحة البال من الرزق".

