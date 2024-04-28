ندوة عن «التصميم الصناعي» بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

نظمت كلية الفنون والتصميم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع مصر الجديدة اليوم، ندوة عن «التصميم الصناعي» ألقاها المهندس محمد سليم خبير التصميم الصناعي وذلك في إطار حرص الكلية علي مواكبة التطورات والتحديات التي تواجه الطالب وتأهيله إلى سوق العمل.

واقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية وبحضور الدكتور أيمن ونس عميد كلية الفنون والتصميم والدكتورة هالة بركات رئيس الأقسام التعليمية بالكلية

وأكد الدكتور أيمن ونس عميد الكلية انه سوف يدعو العناصر المتميزة من المحترفين المتخصصين لتوجيه أبنائنا الطلاب في تحديد التخصصات المختلفة من الكلية.

وأشار ونس ان التخصص سيؤثر علي حياة الطالب المستقبلية فلابد من أختيار جيد يناسب امكانيته العلمية.

وناقش المهندس محمد سليم خبير التصميم الصناعي مستقبل وأهمية التصميم الصناعي وما له من دور وأهمية كبيرة في دورة حياة المنتج.

واوضح سليم ان التصميم الصناعي هو عملية ابداعية منظمة يكون ناتجها خبرة مبهجة للمستخدم جماليآ واستخداميآ في صورة منتجات قابلة للتصنيع الكمي والتي تُستخدَم بشكل يومي على شكل رسومات وتصميمات ثلاثية الابعاد لتثري هذة ، المنتجات والأجهزة حياة المستخدمين و تطور وترفع نوعيّة الخدمات المُقدّمة لملايين الأشخاص حول العالم.

و أضاف يجب أن يتمتع المصمم الصناعي بالقدرة على تطوير معرفته ومواكبة كل ما هو جديد، كما يجب عليه اكتساب مهارات تمكّنه من أداء مهامّة بطريقة مميّزة وباحترافيّة عالية.