من الناصرة إلى القدس: شبيبة موطن يسوع في رفيديا تحتفي بقصة الخلاص

نظمت شبيبة موطن يسوع شبيبة القديس يوستينوس في رفيديا، أمسية فنية تحت عنوان ‘كرمالك إنت’، مستلهمة من كلمات إنجيل يوحنا: ‘كرمالك أنت، جاء إلى أرضنا. كرمالك أنت، عاش بيننا. كرمالك أنت، مات لكي تحيا أنت. قصة حب انطلقت من الناصرة ووصلت ذروتها على جبل الجلجلة في القدس.’



شهدت الأمسية عروضًا تمثيلية معبرة قدمتها شبيبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، تجسد مسيرة حياة السيد المسيح، بدءًا من ميلاده المجيد وعماده في نهر الأردن، مرورًا بدعوته للتلاميذ ومعجزات الشفاء التي أجراها، وانتهاءً بلحظاته الأخيرة في بستان الزيتون، آلامه المقدسة، وقيامته المجيدة.



تولت رولا كوع وجوانا نصر الله مسؤولية التدريب، بينما قامت الأخت ميره كسابره بمهام الإعداد والإخراج. جميع الأعمال تمت تحت إشراف الأب ميغيل مرشد، كاهن رعية القديس يوستينوس.

