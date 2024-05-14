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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تحذير مهم من مياه القليوبية خاص بالتعيينات في الشركة

مصطفى مجاهد رئيس
مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية
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أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بيانا هامًا اليوم الثلاثاء، خاص بالتعيينات، حيث أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بالتردد على الشركة وأفرعها الخارجية وانتحال صفة وادعائهم بتقلدهم وظائف مهمة في الدولة، واستطاعتهم تعيين بعض العمالة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وكذلك بعض الصفحات غير الرسمية تعلن عن وظائف خالية بالشركة، مما يؤثر سلبا على المواطنين وعلى الشركة.

مياة القليوبية: الشركة لا تستعين بأي عمالة جديدة إلا من خلال الإعلان الرسمي 

 

وتابعت الشركة في بيانها، أنه لذا تنوه وتؤكد أن الشركة لا تستعين بأي عمالة جديدة إلا من خلال الإعلان الرسمي على الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للشركة، وطبقا لخطة عمالة مسبقة.

وأوضحت، أنه فضلا عن أن الشركة لا تقوم بتدريب أي من العاملين بالشركة إلا من خلال مركز التدريب الخاص بالشركة الكائن بمدينة قليوب، سواء تدريب من خلال العصف الذهني في قاعات تدريب مخصصة لذلك، أو تدريب online، والشركة لا تقر أي شهادات تدريب جرى إصدارها من بعض مراكز التدريب غير المتخصصة وغير المؤهلة ولا تعلم الشركة عنها أي شيء، والشركة غير مسئولة عن أي بيان يخالف ذلك سواء مسئولية مدنية أو جنائية. 

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