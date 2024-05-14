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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"مخاطر الفساد وآليات مكافحته" ندوة توعوية بجامعة عين شمس

عنوان الفاعلية
عنوان الفاعلية
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ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس  بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة ندوة بعنوان "مبادرة توعوية لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين حول مخاطر الفساد وآليات مكافحته وذلك غدا الأربعاء  في تمام العاشرة والنصف صباحا بقاعة مؤتمرات كلية الصيدلة.

يأتى ذلك في اطار سعى جامعه عين شمس إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال  رؤية  مصر 2030،  وإيمانا منها  بأن مواجهة الفساد والتصدى له بشتى صوره، هو التحدي الحقيقي  لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

يحاضر بالندوة اللواء محمد أبو نعمة ممثلاً عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.

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