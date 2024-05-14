"صحة النواب" توصي بزيادة 2 مليار جنيه لمخصصات العلاج على نفقة الدولة

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بزيادة مبلغ 2 مليار جنيه لمخصصات العلاج على نفقة الدولة في مشروع موازنة وزارة الصحة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، دعما للمواطنين غير القادرين ولمنظومة العلاج على نفقة الدولة.

وأكدت اللجنة، على ضرورة استمرار التعزيزات المالية لبند العلاج على نفقة الدولة على مدار السنة المالية حسب الاحتياجات، حيث إنه تم اعتماد مخصصات بقيمة 9 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.

كما أوصت اللجنة بدعم إضافي بقيمة 500 مليون جنيه للأمصال والطعون، وزيادة موازنة هيئة الإسعاف المصرية بقيمة 500 مليون جنيه لدعم الهيئة في تلبية احتياجاتها.

وبلغت جملة موازنة ديوان عام وزارة الصحة للسنة المالية 2024/ 2025 نحو 51 مليار و656 مليون و350 ألف جنيه، مقابل 35 مليار و488 مليون جنيه للسنة المالية الحالية 2023/ 2024، بزيادة 16.1 مليار جنيه.

كما ناقشت اللجنة موازنات مديريات الصحة في المحافظات، وطالب وكلاء وزارة الصحة وممثلي المديريات خلال الاجتماع، بدعم وتعزيز المخصصات المالية المتعلقة بالتغذية والنظافة والصيانة، وأوصت اللجنة بدعم هذه البنود في عدد من المديريات.