قصة كفاح.. فوز أنيسة فريد من الدقهلية بجائزة الأم المثالية على مستوى الجمهورية

فازت أنيسة فريد منصور متولى، مقيمة مركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية بالمركز الأول فى مسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي الفائزين.

وقالت الأم المثالية إنها تزوجت وأنجبت و توفي زوجها أثناء عمله وذلك بعد مرور ثلاث سنوات فقط على زواجها.

وأضافت أنيسة أن بعد وفاة زوجها كان عمر أبنائي، الابن الكبير عام والصغير شهر وكان عمري 28 عاما، مشيرة إلى أنها حملت أبنائها وعادت إلى قريتها ومسقط رأسها واستأجرت منزلاً بسيطا لتعيش مع أبنائها.

وقالت الأم المثالية "قررت أحسن من مستواي التعليمي حتى أجد عملا مناسبا، حيث كان مؤهلى دبلوم صنايع فدرست وحصلت علي دبلوم معلمين نظام الخمس وخلال هذه الفترة عملت بالأشغال اليدوية سنوات وتم تعييني وكنت اعمل واعطي دروس وادخر ما استطيع حتى أؤمن سكن مناسب لي ولأبنائي".

وأشارت ابنة محافظة الدقهلية إلى أنها يتيمة الأب فقد توفي والدي بعمر 45 عاما فلم أجد من يقف بجانبي وكانت أمى تعانى من مرض السكر وتم بتر أجزاء من أطرافها فكنت أتابع دراسة أبنائى ورعاية أمي لمدة 20 عاما حتى توفاها الله.

وعن أبنائها قالت إن ابنها الأكبر سافر للعمل بدولة ليبيا وأسس حياة مستقرة ومشروعه الخاص ومع الأحداث المتوالية خسر كل شيء وعاد إلى مصر فوقفت بجانبه بما ادخرته ومكافأة نهاية خدمتي حتى يؤسس مشروع يعينه على الحياة.

أما نجلها الصغير فهو فخر الوطن "ضابط بالقوات الجوية"، وحاز على كثير من شهادات التقدير في مجال عمله والتحق بكلية التجارة فهو دائما يطور من نفسه، وأنا الآن أعاني من تبعات مرض السكر حيث أعاني من تآكل العظام في فكي العلوي و السفلي ولا توجد أي أسنان و جروح وتقرحات في الأطراف و ضعف بالبصر.