صرف 250 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، صرف 250 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر فبراير الماضي على مستوى المحافظة، استفاد منهم 810 أسر.

واضاف محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية، أن المساعدات جرى صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.

صندوق التكافل الإجتماعي بالدقهلية يصرف 250 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية:

من جانبه قال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه في حالة الصرف نقدًا حتى 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون والمشروعات الصغيرة يتم تنفيذها للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعي.

وأشار عبدالعزيز، إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للأسر ما بين مساعدات زواج وتقديم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمعاقين وأيضا مشروعات تمكين اقتصادي فضلا عن مساعدات مالية، وتلك الحالات تم بحثها من خلال مندوب التضامن الاجتماعي بالمركز التكنولوجي للمحافظة.

ووجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.