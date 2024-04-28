ضبط مخبزين بدون تراخيص بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وتمكنت الحملة من تحرير العديد من المحاضر منها : ٢ محضر مخابز سياحيه بدون ترخيص، وتجميع عدد ٦ شكائر دقيق بلدى معدة لبيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير 2 محضر نقص وزن فى رغيف العيش بالمخابز .

وتمنت الحملة من ضبط 3 مخابز يقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرر لهم 3 محاضر، كما تم عمل 6 محاضر عدم نظافة أدوات العجين بالمخابز ، وتم تحرير 4 محاضر عدم وجود قائمه أسعار بالإضافة إلى المرورعلى المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان،وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الاسعار، جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجهات الدكتور الوزير علي المصيلحي، وزيرالتموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم.



جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.