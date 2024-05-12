"الناتو" ينفذ تدريبا على الانتشار المظلي فوق أستونيا ضمن مناورات "المدافع الصامد"

نفذت قوات من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تدريبا على الانتشار بالمظلات فوق أستونيا.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد أن تلك التدريبات والتي يشارك فيها نحو 90 الف جندي تشكل جزاء من مناورات "المدافع الصامد" والتي تعد الأكبر للحلف منذ نهاية الحرب الباردة.

وفي السياق، قال وزير الدفاع الاستوني هانو بيفكور إن التدريبات أظهرت بوضوح أن الحلف مستعد للرد في حالة وقوع هجوم على دولة عضو في الناتو.