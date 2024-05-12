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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

"الناتو" ينفذ تدريبا على الانتشار المظلي فوق أستونيا ضمن مناورات "المدافع الصامد"

الناتو
الناتو
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نفذت قوات من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تدريبا على الانتشار بالمظلات فوق أستونيا.
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد أن تلك التدريبات والتي يشارك فيها نحو 90 الف جندي تشكل جزاء من مناورات "المدافع الصامد" والتي تعد الأكبر للحلف منذ نهاية الحرب الباردة.
وفي السياق، قال وزير الدفاع الاستوني هانو بيفكور إن التدريبات أظهرت بوضوح أن الحلف مستعد للرد في حالة وقوع هجوم على دولة عضو في الناتو.

الناتو الحرب الباردة