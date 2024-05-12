أبل تاسمان اكتشف نيوزيلندا وافتتاح مدرسة الفنون الجميلة.. أبرز أحداث 12 مايو

يصادف يوم 20 شهر مايو العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية ومن أبرزها:

في عام 1641 - المستكشف الهولندي أبل تاسمان إكتشف نيوزيلندا.

• في عام 1881 -حاكم تونس محمد الصادق باي وقع على معاهدة باردو التي أعطت فرنسا حق الإشراف المالي والعسكري والخارجي في تونس.

• في عام 1894 - القوات اليابانية تغزو كوريا.

• في عام 1908 - افتتاح مدرسة الفنون الجميلة المصرية بالقاهرة، وكان المثال محمود مختار هو أول الملتحقين بها.

• 1912 - صدور العدد الأول من صحيفة برافدا الروسية.

• 1919 - الزعيم المصري سعد زغلول يرسل مذكرة احتجاج إلى مؤتمر الصلح الذي إنعقد في باريس عقب الحرب العالمية الأولى بسب اعتراف المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر وإبقاء الدول العربية تحت الحماية البريطانية والفرنسية.



• 1939 - وقوع معركة خالخين غول بين القوات اليابانية والسوفيتية وذلك على الحدود بين مانشوكو ومنغوليا في الحرب العالمية الثانية.



• 1965 - ألمانيا الغربية توقع مذكرة تفاهم لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

• 1984 - بداية البث الفضائي من هيئة الإذاعة اليابانية، وتمكنت جزر أوغاساوارا من استلام صورة صافية.

• 1997 - روسيا والمقاتلون الشيشان يوقعان اتفاق سلام هو الأول من نوعة على مدى أكثر من أربعمائه عام من الصراع الدامي بين المسلمون الشيشانيون والروس الذين يعتبرون الشيان أحد أقاليم روسيا الاتحادية.

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في عام 2010 مجلس الأمة الكويتي يعطي موافقته النهائية على مشروع قانون الخصخصة الذي يسمح ببيع شركات مملوكة للدولة، ويستثني القانون قطاعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط والرعاية الصحية والتعليم، ويسمح للحكومة بإمتلاك حصة لا تزيد على 20% في الشركات التي تجري خصخصتها.





• 2015 - زلزال ثاني بقوة 7.3 يضرب النيبال ومناطق من الصين والهند وبنغلاديش ويتبعه بعد ثلاثين دقيقة آخر بقوة 6.3 درجة وذلك بعد أسبوعين من الزلزال الأول.

• 2016 - المجلس الوطني البرازيلي يُصوِّت بِأغلبيَّة أعضائه على عزل رئيسة الجُمهوريَّة ديلما روسيف عن منصبها بعد اتهامها بالفساد، ونائب الرئيس ميشال تامر يتولِّى القيام بِمهام الرئاسة، ليُصبح بذلك أوَّل شخص من أُصولٍ عربيَّة (لُبنانيَّة) يتولَّى هذا المنصب في البرازيل.

• 2017 - الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون يُعين إدوار فيليب رئيسا للوزراء، وهذا الأخير يعلن عن تشكيلة حكومته الجديدة.



المواليد:

كما يصادف اليوم ميلاد التديظ

• 1496 - الملك غوستاف الأول، ملك السويد.

• 1803 - يوستوس فون ليبيغ، عالم كيمياء ألماني.

• 1820 - فلورنس نايتينجيل، ممرضة بريطانية ورائدة التمريض الحديث.

• 1845 - غابرييل فوري، موسيقي فرنسي.

• 1895 - ويليام جيوك، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1949.

• 1897 - غلام رضا روحاني، شاعر

1910. عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر.

• 1939 - جلال دباغ، سياسي وصحفي عراقي كردي.

• 1943 - باولو كازارين، حكم كرة قدم إيطالي.

• 1954 - عفاف راضي، مغنية وممثلة مصرية.

• 1971 - فوزي صادق، روائي وكاتب قصة قصيرة وصحفي سعودي.

• 1974 - ترانه جوانبخت، كاتبة إيرانية.

• 1976 - كاردينال أوفيشال، مغني راب كندي .

• 1979 - تاكاشي كوندو، ممثل أداء صوتي ياباني.

• 1980 - ماراما فاهيروا، لاعب كرة قدم فرنسي..

• 1988 - مارسيلو فييرا دا سيلفا جونيور، لاعب كرة قدم برازيلي.

• 1992 - مالكولم ديفيد كيلي، ممثل أمريكي.

• عام 1994 ميلاد مصطفى فتحي لاعب كرة قدم

• 1997- فرانكي دي يونغ، لاعب كرة قدم هولندي.

الوفيات

• كما يصادف اليوم وفاة العديد من الشخصيات البارزة ومنها:

1382 - الملكة جوفانا الأولى، ملكة مملكة نابولي.

• 1700 - جون درايدن، أديب إنجليزي.

• 1798 - جورج فانكوفر، ملاح إنجليزي.



• 1901 - عبده الحامولي، موسيقي مصري.

• 1964 - إستفان روستي، ممثل مصري.

• 1968 - أحمد حسن الزيات، من رجال النهضة الأدبية في مصر.

• 1970 - نيلي زاكس، أديبة سويدية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1966.

• 1989:طاهر أبو فاشا، شاعر ومؤلف مصري.

أمين طليع، محامي وأستاذ جامعي وقاضي وكاتب لبناني.

• 1994 - إريك إريكسون، عالم ألماني في علم النفس.



• 2006 - حسين مازق، رئيس وزراء ليبيا..

• 2016 - إبراهيم الديراوي، فقيه شيعي وشاعر عربي إيراني.

• 2019 - نصر الله بطرس صفير، البطريرك الماروني السادس والسبعون.

• 2020 - إبراهيم نصر، كوميدي مصري.

• 2022 - فيصل حوراني، كاتب وصحافي.