سقوط أمطار خفيفة.. تقلبات فى حالة الطقس بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة فى ظل انتشار غيوم وتكاثر السحب المنخفضة وأجواء شتوية مائلة للبرودة نهارًا.

تعرضت مناطق متفرقة من مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية، لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، دون تأثير على حركة المرور فى اليوم السادس من شهر رمضان المبارك.

في السياق ذاته وجهت محافظة الدقهلية، منشور لكافة مراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بضرورة الاستعداد لموجة الطقس وسقوط الأمطار ورفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى من خلال المتابعة عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ و متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية.

ووجه الدكتور أيمن مختار، بضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوى المحافظة .

وتراوحت درجات الحرارة على مدينة المنصورة بين 17 للصغرى و22 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 6 كيلو متر/ الساعة، ونسبة الرطوبة: 35% فيما تتوقع الأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من تقلبات جوية تشهدها البلاد، مساء غدًا الأحد، تتمثل في أمطار متفاوتة الشدة، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.