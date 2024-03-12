حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء ، حيث يكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة الذي يستمر حتي نهاية الأسبوع للحالي.

واوضحت الارصاد انه يسود الاربعاء طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية و جنوب سيناء و جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفئ علي السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 29 والصغرى 13 ، وعلى جنوب الصعيد 36 العظمي والصغري 19 درجة .