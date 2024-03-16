أجهزة بني سويف تستعد لمواجهة تقلبات الطقس

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق برفع درجة استعداد القطاعات الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ،خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار ونشاط للرياح واحتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح من 30 إلى 40% " في الفترة من غدا الأحد وحتى الثلاثاء" على بعض مناطق محافظات شمال الصعيد، وفي إطار تكليفات الحكومة بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار

وجدد المحاففظ تأكيداته باستمرار ومتابعة تطبيق التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور،موجها باستمرار تفعيل التواصل بين مركز السيطرة الموحد وغرف العمليات ،للاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية مستجدات قد تنتج عن موجة تقلبات الطقس

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت ، لمناقشته لتقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات ،بشأن مراجعة تنفيذ الخطة التي أعدتها المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار والسيول،ويشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية من: الري ،الصحة ،والتموين، والطرق والنقل، والطرق والكباري ،التضامن الاجتماعي، والإسعاف، والحماية المدنية والوحدات المحلية

وأشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية بمراجعة جاهزية محطات الصرف و استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أوالأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه "حال سقوط أمطار"،علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للتدخل السريع" حال حدوث أية تداعيات" ناجمة عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة

بالإضافة إلى تكليف مسؤولي الكهرباء بقطاع التوزيع والوحدات المحلية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها ، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين، والعمل على إستمرار التيار الكهربائى وإيجاد حلول بديلة "حالة فصل الخدمة "وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية من المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية،مع ضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الإعلام المحلية وإعلامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجبة حال سقوط الأمطار

ولفت المحافظ إلى متابعته سير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية لمراجعة الموقف الخاص بتوافر مهمات الإغاثة والتأكيد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني ،وكذا متابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات،