الأعلى منذ 57 عاما.. 3660 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال

كشف نادي الأسير الفلسطيني، عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ 3660 معتقلا وهو الأعلى منذ 57 عاما، وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الاخبارية، اليوم الأحد.

كما أعلنت هيئة شؤون الأسرى، منذ قليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى 8495 معتقلا منذ 7 أكتوبر.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومها الـ 205 على التوالي، وسط انتهاكات علنية لكافة مواثيق حقوق الإنسان، لم يترك الاحتلال منذ اليوم الأول من حربه الهمجية أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير، إلا وقد ارتكبه بحق المواطنين الآمنين، مُسجلًا مجازر مروعة ومذابح قاسية.