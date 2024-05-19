النمسا وبريطانيا تبحثان تكثيف جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

بحث المستشار النمساوي كارل نيهمر أمس السبت، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تكثيف جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من تدفق اللاجئين.

وأفاد بيان للمستشارية النمساوية اليوم بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتلقى "الدعم الكامل" من المستشار كارل نيهامر في ملف مكافحة أنشطة التهريب واللجوء.

وأوضح البيان أن المستشار كارل نيهمر - خلال الأسبوع القادم - مع سوناك مرة أخرى في زيارة رسمية سيقوم بها إلى بريطانيا، وسيتحدث عن إجراءات اللجوء في دول ثالثة.

وذكر أن لقاء فيينا يعقبه لقاءات أخرى حيث تعمل بريطانيا على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة ثالثة هي رواندا وعلى الرغم من المقاومة لهذا التوجه من قبل قوى سياسية فإن سوناك متمسك بالنهج البريطاني.

وأشار البيان إلى أن "نيهمر" يدافع عن إجراءات اللجوء في ما يسمى بالدول الثالثة الآمنة لفترة طويلة.

وأكدت المستشارية - في بيانها - أن نيهمر قدم - بالفعل - مقترحات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، موضحا انه بالإضافة إلى النمسا يدعم الآن المزيد والمزيد من رؤساء الحكومات هذا المقترح مثل رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيسة الحكومة الدنماركية ميتي فريدريكسون.