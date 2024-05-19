الأهلي يتعادل سلبيًا مع الترجي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.. فيديو وصور

تعادل الأهلي سلبيًا مع الترجي التونسي خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، باستاد حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة العودة السبت المقبل باستاد القاهرة.

وأدار المباراة، مصطفى غربال، وعاونه طاقم جزائري مكونًا من مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكمًا رابعًا، وتواجد على تقنية الـvar الحكم الموريتاني دحان بيدا، وساعده الرواندية سليما ميكسونجا والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.

الترجي بدأ المباراة بنشاط ملحوظ وفرضت الخشونة على أداء لاعبين وتعرض أمام عاشور لإًبة بسيطة أستكمل بعدها المشاركة قبل أن يتعرض علي معلول لإصابة قوية يُغادر على إثرها المباراة في الدقيقة ويشارك كيرم فؤاد بدلًا منه.

لعب الترجي كرة عرضية من سيف تقا لاعب الترجي من جهة اليمين قابلها رودريجو رودريجيز برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات مرت بجوار القائم الأيمن بقليل بعدها خرج معلول وشارك كريم فؤاد بدلًا منه في الدقيقة السابعة.

واصل الترجي الضغط على الأهلي، وأشهر غربال بطاقة صفراء على لاعب الترجي روجر أهولو، للخشونة مع إمام عاشور، وعاد اللعب وسط الملعب قبل أن يعود الترجي للسيطرة مع محاولات مُتباعدة وضعيفة من جانب الأهلي.

الأهلي يتعادل سلبيًا مع الترجي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا

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