غارات إسرائيلية تستهدف محيط مخيم النصيرات في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت غارة جوية على محيط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومساء أمس السبت، استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35،386 شخصًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79،366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.