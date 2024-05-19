رئيس «مصر العليا»: يجب مواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية

أكد رئيس شركة مصر العليا المهندس أحمد صدقي على مواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة والارتقاء بمراكز خدمة العملاء وتعظيم موارد الشركة والعمل على تخفيض الفقد في الطاقة والتوسع في أعمال الدراسات والبحوث والتطوير وتحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربية وتطوير منظومة العمل وتدبير المعدات ومستلزمات الإنتاج وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها. وأشار إلي تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الذاتية / إحلال الهوائيات/ أخرى موزعة كالتالي:

أ_ الخطة الاستثمارية (الذاتية) شبكات توسعات وجديد 85.231 360.925 إحلال وتجديد 275.694

ب _البنود الإضافية للخطة الاستثمارية (آلات، ومعدات، وسائل نقل،وأثاث.. الخ) 79.000 79.000 وإجمالي الخطة الاستثمارية ا(لذاتية) (أ) + (ب) 439.925 ومشروع تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية 30.000 ومشروع العدادات الذكية والبنية التحتية لها 127.495

وأضاف رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أهم محاور موازنة العام المالي 2024 / 2025 بهذا المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة والمساهمة في تقديم أفضل خدمة للمجتمع ودعم الاقتصاد القومي ليكون عونًا في دفع قاطرة التنمية بالبلاد وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الشركة وهي"الريادة والتميز عالميًا لطاقة كهربائية مستدامة" وذلك لتوفير الطاقة الكهربائية المستدامة من كـافة المصادر لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال عمل مؤسسي يتبنى سياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة إعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة مسؤولة أخلاقيًا بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.

وتسعى الشركة للارتقاء بخدمة العملاء من خلال استهداف الآتي:- استكمال تطوير جميع مراكز خدمة العملاء بإجمالي عدد (51) مركز خدمة عملاء ليصبح التطوير نموذجيًا مع الالتزام بتطبيق دليل الهوية البصرية الموحدة.

والتوسع في عمليات التحول الرقمي من خلال الاتي:- التوسع في العمل بنظام التحصيل الإلكتروني بالتنسيق مع البنوك التجارية المختلفة لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال وحدات الشحن المحمولة تيسيرا على المشتركين.

وتكثيف العمل بلجان المتابعة ومراجعة المغلق والمؤجل والمقروء بصفر للوصول للنسب الحقيقية والتوسع في إنشاء مراكز خدمة بالقري وأخري متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمشتركين متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمشتركين