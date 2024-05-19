بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.. تنظيم رحلة سياحية لأصحاب الهمم بالمنطقة الأثرية بالهرم

قامت الإدارة العامة للسياحة بالتنسيق مع مديرية الثقافة بالجيزة، أمس السبت، بتنفيذ رحلة سياحية مجانية بالمنطقة الأثرية بالهرم لعدد 50 طفلا من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك تحت إشراف الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

جاءت الزيارة فى إطار احتفال العالم باليوم العالمي للمتاحف وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية للجهات المعنية بالدولة بالعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط تستهدف تمكين ذوى الهمم ودمجهم في جميع المبادرات التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وإيمانا بأهمية رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين بكافة فئاتهم ومراحلهم العمرية وثقافاتهم، وتنشيطا لحركة السياحة الداخلية وتعريف الشباب بمقومات بلدهم السياحية والأثرية للحفاظ عليها وليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة المصرية.

وقد تم التنسيق مع مدير عام منطقة آثار الهرم حيث شمل برنامج الزيارة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما وقد قام الأطفال بالتقاط العديد من الصور التذكارية معبرين عن سعادتهم بتلك الزيارة.