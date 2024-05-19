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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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رئيس كهرباء مصر العليا: نستهدف تطوير جميع مراكز خدمة العملاء طبقا للهوية البصرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن الشركة تستهدف استكمال تشغيل مركز البيانات بالشركه بالتنسيق مع الشركة القابضة ومن خلال شركة ساي شيلد وعمل منظومة متكاملة لربط البرامج المالية والإدارية والتجارية والفنية (ERP) من خلال شركة  SAp وعمل شبكات متكاملة قياسية بجميع القطاعات والهندسات والمبنى الجديد للمركز الرئيسي واستكمال تكويد مكونات الشبكة والانتهاء من توقيعها على الخرائط الجغرافية، وكذلك التوسع في تنفيذ الهوية البصرية مكونات الشبكة واستكمال تطوير جميع مراكز خدمة العملاء طبقا للهوية البصرية.

وأوضح صدقي أنه يأتي ذلك تماشيًا مع سياسة قطاع الكهرباء لتطوير الأداء للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربية وتقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين بشركة مصر العليا وتم استهداف خطـة استثمارية ومشروعات أخرى بمبلغ 597.420 مليون جنيه اعتمادا على مصادر التمويل الذاتي للشركة.

مصر العليا لتوزيع الكهرباء الشركة القابضة المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا