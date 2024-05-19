كهرباء مصر العليا: نستهدف تركيب 494 ألف عداد مسبوق الدفع

أعلن المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن الشركة تستهدف تركيب 494 ألف عداد مسبق دفع (جديد/ إحلال) للوصول لعدد 4.005 مليون مشترك في عام الموازنة بنسبة تطور 4.68% مقابل 3.826 مليون عن العام المالي المتوقع 2023/2024م، بنسبة تطور 3.62% والبالغ 3.692 مليون مشترك لفعلي 2022/2023م. وكذلك الإجراءات التالية.

وأضاف "صدقي" استكمال تنفيذ البرنامج الموحد لشحن العدادات مسبقة الدفع تنفيذ شركة (ساي شيلد) لدمج جميع برامج شركات العدادات ببرنامج واحد لسهولة التعامل والحصول على كافة التقارير المطلوبة واستهداف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العدادات الذكية واستكمال تنفيذ خطة الشركة لتغيير العدادات التقليدية إلى عدادات مسبقة الدفع وتغيير إعدادات المصالح الحكومية وكذلك عدادات الإنارة العامة لعدادات ذكية وكافة المشتركين بكافة الأنشطة وتشغيل البنية التحتية ومراكز البيانات الخاصة بمشروع العدادات الذكية مسبقة الدفع.

وتستهدف الشركــة نسبة فقد قدرها 16.79% مقابل نسبة فقد 18.18% لمتوقع 2023/2024م، مقابل نسبة فقد 19.99% لفعلي 2022/2023م.

وتستهدف أيضا الشركة تحصيل نقدي من المستهلكين كالتالي:

- نسبة 100% من الإصدار للجهات الحكومية والشركات التابعة للوزارات المتخصصة ونسبة 100% من الإصدار والمديونية لقطاع الأعمال العام ونسبة 95% من الإصدار للهيئات الاقتصادية والقطاع العام ونسبة لا تقل عن 95% للمنزلي، والمحلات التجارية، والقطاع الخاص، والاستثماري.