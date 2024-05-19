إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء أمس السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة إذنا وقرية الطبقة ببلدة دورا، محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة إذنا وقرية الطبقة، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز السام، وقد تمت معالجتهم ميدانيًا.

وفي تطور آخر، اشتعلت النيران في أراضي المواطنين بقرية الطبقة جنوب دورا بسبب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال باحتجاز عائلة فلسطينية برفقة أطفالها أثناء عودتهم إلى منزلهم في حارة جابر قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل، وتعرض أفراد العائلة للتنكيل قبل أن تفرج القوات عن بعضهم، بينما لا يزال شاب وشقيقته قيد الاحتجاز.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.