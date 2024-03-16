مصرع شخص سقط على رأسه خلال استقلاله ميكروباص فى الدقهلية

لقى فني كهرباء بميناء دمياط مصرعه وذلك حال تعثر قدماه وسقوطه أرضا وارتطام رأسه بالأرض حال محاولته استقلال سيارة أجرة ميكروباص بمنطقة الهابي لاند بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الطوارئ الجامعي تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد ع، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد على فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول "أيمن عبد العزيز على"، 56 عاما، فني كهرباء بميناء دمياط، ومقيم قرية شها دائرة مركز المنصورة جثة هامدة "ادعاء حادث طريق".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة القدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال شاهد الواقعة "مينا.ح.ج"،25 عاما، فرد أمن قرر انه حال محاولة المتوفي استقلال إحدى سيارات الأجرة ميكروباص أقناء سيرها بمنطقة الهابي لاند دائرة القسم، تعثرت قدماه وسقط أرضا وارتطمت رأسه بالأرض مما أدى إلى حدوث إصابته التي اودت بحياته.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي ان سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.