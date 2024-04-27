سفراء التميز.. برنامج تدريبى لمعاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج بمعهد إعداد القادة

ينظم معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البرنامج التدريب تحت شعار "سفراء التميز"لمعاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج، خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2024، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وتحت إشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

وأكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن هذا البرنامج يسهم في توفير التدريب على المهارات العلمية المحددة التي يحتاجها معاونو أعضاء هيئة التدريس أثناء سفرهم للخارج، مشيرًا إلى أهمية تزويدهم بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتمثيل مصر بالخارج بشكل مشرف، نظرًا للدور الكبير الذي يحققه أعضاء هيئة التدريس في تحقيق التنمية المستدامة.

ويتضمن البرنامج العديد من المحاضرات المتنوعة، منها محاضرة بعنوان "الحقوق العلمية الخاصة بإدارة البعثات"، وأخرى عن التحول الرقمي في الجامعات المصرية، ومحاضرة بعنوان الحقوق المالية الخاصة بإدارة البعثات، وأيضًا محاضرة عن وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات.

هذا بجانب ورشة عمل أونلاين عن المكاتب الثقافية بالخارج، وورش عمل ذاتية عن التخطيط الاستراتيجي وبناء الفريق.



