ads
السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. استشاري نفسي: "الدارك ويب" عالم الجريمة الخفي

الدكتور وليد هندي
الدكتور وليد هندي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذَّر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من مخاطر وأضرار العالم المظلم للإنترنت، ما يُعرف بالـ«دارك ويب» أوالـ«ديب ويب»، والذي تنتشر به الجرائم والقرصنة، متوجهاً ببعض النصائح لحماية الأطفال من الوقوع في هذا العالم المظلم عند تعاملهم مع شبكة الإنترنت.

قال «هندي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إنَّ «الدراك ويب» هو عالم الجريمة الخفي على شبكة الإنترنت وعلى الوالدين حماية الأطفال والمراهقين منه، مضيفاً: «الوقاية خير من العلاج وهناك سبل لحماية أبناءنا علينا اتباعها خاصةً وهذا العمر يتصف بدافع كبير للفضول».

وتابع: «على الوالدين مصاحبة أبناءهم والجيل الحالي هو جيل الرقمنة وعالمهم كله على السوشيال ميديا وبالتالي لا بد من بناء ثقة في التعامل معهم وأية مشاكل يواجهونها لا بد يحكوها ويتكلموا وأهم من رقابة الأبناء هو التلاحم معهم».

الدراك ويب جرائم القرصنة الديب ويب